女子フリー演技する千葉百音＝オーベルストドルフ（共同）【オーベルストドルフ（ドイツ）共同】フィギュアスケートのチャレンジャー・シリーズ（CS）ネーベルホルン杯最終日は27日、ドイツのオーベルストドルフで行われ、女子は昨季世界選手権銅メダルの千葉百音（木下グループ）が合計213.64点で2位に入った。ショートプログラム（SP）4位で迎えたフリーは自己ベストの144.40点でトップだった。吉田陽菜（木下アカデミー）