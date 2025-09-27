バターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」から、心も温まる秋冬限定フレーバーが登場。2025年10月1日(水)より販売される『シュガーバターサンドの木 キャラメルブリュレ』は、人気のクレームブリュレをイメージした贅沢な一品。国産生乳のキャラメルパウダーをたっぷり使用し、香ばしく焼き上げた生地と甘くとろけるショコラのハーモニӦ