Appleの新型スマートフォン「iPhone 17シリーズ」が、9月19日に発売された。今回のシリーズでは、上位モデルの「iPhone 17 Pro」「iPhone 17 Pro Max」のデザインが刷新されたほか、薄型で大画面の新モデル「iPhone Air」もラインアップに加わった。今年は買い替えを検討する人も多いのではないだろうか。もちろんスタンダードモデルの「iPhone 17」も、基本仕様やカメラの性能が向上しており、どのモデルも「今年は買い」と発表時