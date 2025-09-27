タレントの森脇健児（58）が27日、パ・リーグ2連覇を達成したソフトバンクを祝福した。所属事務所を通じてコメントを寄せた。前身の南海ホークス時代からの熱狂的ファンである森脇は「ホークス優勝おめでとうございます」と祝福。「南海ホークスから応援していますが、優勝争いをするチームに毎年なるなんて当たり前ではありません。あの万年Bクラス時代の南海ファンからしたら幸せです。甲子園で阪神タイガースを倒しましょう！」