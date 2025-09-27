◆西武1−4ソフトバンク（27日、ベルーナドーム）天国の祖母にささげるリーグ連覇だった。プロ野球ソフトバンクホークスの牧原大成内野手（32）＝福岡県久留米市出身＝は、勝負強い打撃と堅実な守備でチームに貢献。育成選手からはい上がり、今季は首位打者が狙える活躍を見せる。快進撃を支えたのは、今年1月に亡くなった祖母京子さんの存在だった。「ばあちゃん頼む」。今季、苦しい場面では空を見上げ、そう口にする。父