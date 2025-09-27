◆西武1―4ソフトバンク（27日、ベルーナドーム）プロ野球パ・リーグは27日、優勝へのマジックナンバーを「1」としていた首位のソフトバンクが2年連続21度目（南海、ダイエー時代を含む）の優勝を飾った。優勝は1リーグ時代を含めると23度目で、福岡移転後は11度目となった。ソフトバンクはベルーナドームで西武と対戦。初回に先発の有原航平が1点の先制を許したが、打線が直後の2回に野村勇の適時打で同点に追いついた。1−