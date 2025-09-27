明治安田J1リーグ第32節は9月27日、全国各地で計6試合行われ、11位清水エスパルスはアウェーでヴィッセル神戸と対戦し、1-2で敗れました。 3試合連続無失点、さらに5戦負けなしでアウェーに乗り込んだ清水は前半40分、左サイドからのクロスをMF小塚和季が合わせ、移籍後リーグ戦初ゴールで先制しますが、後半に2失点、悔しい逆転負けとなりました。 【明治安田J1リーグ第32節＝ノエビアスタ