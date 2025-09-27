3ピースバンドのSHISHAMO公式Xが27日に「大切なお知らせ」とした画像を投稿。来年6月に地元川崎市で行う単独ライブを最後に、活動を終了すると発表した。「SHISHAMOを応援してくださっている皆様へ」と始まった文章では、「2024年夏ごろに松岡（Ba.）から『これからの自分とSHISHAMO』についての話があり、それを受けてバンドとしてどこに向かっていくべきかを考えました」と活動終了の経緯を説明した。そして、「SHISHAMOの終