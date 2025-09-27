現地９月27日に開催されるプレミアリーグ第６節で、三笘薫を擁するブライトンが、今夏のクラブ・ワールドカップを制した難敵チェルシーと敵地で対戦する。この一戦を前にスターティングメンバーが発表され、三笘がリーグ開幕から６試合連続で先発に名を連ねた。28歳の日本代表MFは、３節のマンチェスター・シティ戦（２−１）で決勝アシストをし、４節のボーンマス戦（１−２）で今季初ゴールをマークした。 前節のトッ