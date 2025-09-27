明治安田J2リーグ第31節は9月27日、全国各地で計7試合が行われ、6位ジュビロ磐田はホームで8位RB大宮アルディージャと対戦、3-4で敗れ、リーグ戦連敗となりました。 前節、藤枝との静岡県勢対決に敗れ、これ以上落とせない磐田は、前半14分までに2点を挙げリードしますが、その後まさかの4失点で逆転負け。J1自動昇格が遠のく、あまりにも痛いリーグ戦連敗となりました。 【明治安田J2リ