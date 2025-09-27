ソフトバンク４−１西武（パ・リーグ＝２７日）――ソフトバンクが逆転勝ちでリーグ優勝を決めた。二回に野村の適時打で追いつき、五回に栗原の２点二塁打で勝ち越して４連勝。西武は二回以降、得点できず。◇日本ハム２−０ロッテ（パ・リーグ＝２７日）――日本ハムは二回に清宮幸のソロで先制し、三回に矢沢の適時打で加点。達が６安打に抑え、プロ初完封を飾った。ロッテは１５奪三振の種市を打線が援護できず。◇オリッ