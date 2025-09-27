◆パ・リーグ西武１―４ソフトバンク（２７日・ベルーナドーム）ソフトバンクは福岡市博多区の博多国際展示場＆カンファレンスセンターで開催したパブリックビューイングの動員が、満員御礼の２０９０人だったと発表した。マジック２で迎えた前日（２６日）は１１１１人だったが、この日は土曜日だったこともあり、ほぼ倍増。本拠地のみずほペイペイドームでの優勝とはならなかったが、地元のホークスファンが連覇に酔いしれ