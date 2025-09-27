◇パ・リーグ楽天0ー2オリックス（2025年9月27日京セラD）楽天がCSを争う3位のオリックスに敗れて4連敗。4年連続のBクラス＆シーズンの負け越しが決まった。先発の荘司が5回無死一塁で紅林に左翼5階席へ特大の決勝2ランを被弾。打線は山下を攻略できず、零敗に終わった。三木監督は「選手は本当によくやってくれている。結果こうなっているのは全て監督の責任といいますか、監督の力になると思います」と語った。