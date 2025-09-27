女性3人組ロックバンドSHISHAMOが27日、公式サイトを更新し、2026年6月13、14日にバンドの地元でもある川崎・Uvanceとどろきスタジアムby Fujitsuで開催するワンマンライブをもって活動終了することを発表した。昨年初夏、ベースの松岡彩から「これからの自分とSHISHAMO」についての話があり「SHISHAMOの完結に向かって歩いていこう」という思いに至ったという。「一緒に泣いて、笑って、最高の思い出を作りましょう！！！等々