【J1第32節】(ノエスタ)神戸 2-1(前半0-1)清水<得点者>[神]鍬先祐弥(65分)、酒井高徳(90分+1)[清]小塚和季(40分)<警告>[神]マテウス・トゥーレル(37分)[清]マテウス・ブエノ(46分)主審:ファイサル・スライマン・A・アルバラウィ└神戸が首位に食らいつく劇的逆転勝利! 酒井高徳の後半AT弾で清水を下す