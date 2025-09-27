[9.27 J1第32節 神戸 2-1 清水 ノエスタ]J1第32節が27日に行われ、3連覇を目指す2位ヴィッセル神戸は本拠地で11位清水エスパルスを2-1で下した。前半に先制を許したが、後半の2ゴールで逆転。他会場で首位鹿島アントラーズも勝ったため、勝ち点差は「4」のままとなっている。清水が先手を取ったのは前半40分。素早い攻守の切り替えから、中央のMF乾貴士が左サイドにつなぐ。MF山原怜音が左足のワンタッチでクロスを送ると、MF