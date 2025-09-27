【J3第29節】(正田スタ)群馬 1-1(前半0-0)相模原<得点者>[群]山口一真(89分)[相]杉本蓮(72分)<退場>[群]藤村怜(78分)<警告>[相]シュタルフ悠紀リヒャルト(85分)主審:Shungo Kikuchi