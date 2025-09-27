【J2第31節】(ヤマハ)磐田 3-4(前半2-1)大宮<得点者>[磐]ヤン・ファンデンベルフ(10分)、グスタボ・シルバ(13分)、マテウス・ペイショット(90分+7)[大]カプリーニ2(45分+2、67分)、オリオラ・サンデー2(46分、57分)<警告>[磐]松原后(31分)、ヤン・ファンデンベルフ(83分)、江崎巧朗(87分)[大]泉柊椰(41分)主審:御厨貴文