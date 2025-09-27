グラビアアイドルの鈴原すずさんが27日に自身のインスタグラム(@suzu_suzuhara.official)を更新し、FC東京を現地で応援したことを明かした。FC東京は23日にホームで行われたJ1第31節でアビスパ福岡と対戦。FWマルセロ・ヒアンのゴールで1-0の勝利を収め、リーグ戦3連勝を飾った。日本サッカー協会(JFA)公認3級審判員の資格を持ち、FC東京サポーターであることを公言している鈴原さん。スタンドで撮った写真とともに試合レポ