【J1第32節】(ベススタ)福岡 1-2(前半0-1)広島<得点者>[福]サニブラウン・ハナン(90分+2)[広]ヴァレール・ジェルマン(17分)、田中聡(86分)観衆:11,472人主審:清水勇人└サニブラウンがJ1デビュー、日本代表GK大迫から衝撃プロ初ゴールも…控えにキーパー3人入った福岡、広島に敗れて5連敗