【J2第31節】(ハワスタ)いわき 2-3(前半1-0)甲府<得点者>[い]五十嵐聖己(26分)、加藤大晟(48分)[甲]マテウス・レイリア(76分)、内藤大和(86分)、三平和司(90分+4)<警告>[い]深港壮一郎(90分)、石田侑資(90分+6)[甲]田中雄大(77分)、小林岩魚(90分+3)主審:今村義朗