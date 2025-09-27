[9.27 J1第32節 福岡 1-2 広島 ベススタ]アビスパ福岡は27日、J1第32節のサンフレッチェ広島戦で1-2の敗戦を喫し、5連敗になった。福岡はFWウェリントンが前節の退場で出場停止となり、広島から期限付き移籍加入中のDF志知孝明は契約のため出場不可。怪我人も相次いでおり、ベンチにGK村上昌謙、GK永石拓海、GK菅沼一晃のゴールキーパー3人が入る異常事態になった。今月プロ契約を締結した高校2年生FW前田陽輝もベンチ入りした