【J2第31節】(フクアリ)千葉 2-2(前半1-1)熊本<得点者>[千]呉屋大翔(30分)、イサカ・ゼイン(69分)[熊]オウンゴール(12分)、神代慶人(67分)<警告>[千]エドゥアルド(82分)[熊]古長谷千博(33分)、竹本雄飛(90分+2)主審:中井敏博