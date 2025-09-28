【J2第31節】(NDスタ)山形 2-1(前半0-1)山口<得点者>[形]岡本一真(46分)、土居聖真(90分)[口]野寄和哉(41分)<警告>[形]西村慧祐(39分)、氣田亮真(70分)、大森真吾(90分+4)観衆:8,870人主審:岡部拓人