『失恋したのでVtuberはじめたら年上のお姉さんにモテました』（二兎凛：原作、凛愛：漫画/秋田書店）第3回【全8回】【漫画】『失恋したのでVtuberはじめたら年上のお姉さんにモテました』を第1回から読むずっと想いを寄せていた部活の先輩に彼氏が出来た事を知った姫村優希は、ショックの余り先輩も自分も元々好きだったVtuberになることを決意。貯金を叩いて機材を揃え、さらに自分のバーチャル肉体をデザインしてもらったら、な