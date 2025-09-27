現在、短期免許で地方競馬に騎乗しているフランス人女性騎手のミカエル・ミシェル（30）が27日、TOTALWorkout六本木ヒルズでトレーニング風景を公開した。視野を強化する眼球トレーニングから始まり、最新機器を使用した体幹トレーニングで約40分、体をいじめ抜いた。時折、苦悶（くもん）の表情を浮かべていたが、全メニューを終えた後は充実の様子。「どのトレーニングもきつかった。競馬の実際の動きに生かせそうな内容が