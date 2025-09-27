27日（土）、2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）の準決勝2試合が行われた。 残すところ3位決定戦を含め4試合となった今大会。準決勝ではチェコ代表vsブルガリア代表とポーランド代表vsイタリア代表が対戦した。 準々決勝でイラン代表を下したチェコとアメリカ代表を下したブルガリアの一戦は、ブルガリアのニコロフ兄弟の兄であるアレクサンダル・ニコロフが絶好調。31得点の大暴れで