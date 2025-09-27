お笑いコンビの「ハイヒール」のモモコ（61）と、元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が27日、都内で行われたウェルネスイベント「ご自愛市2025」で対談を行った。それぞれ帯状疱疹（ほうしん）や乳がんなど、さまざまな病気を経験した2人だが、常に明るくポジティブ。モモコは「ピンクのほくろができて、“かわいい〜！”と思ってメークさんに見せたら、“それ、老化現象です”って言われた。知らんかった」と笑った