JRAは26日、第104回凱旋門賞（フランスG1、10月5日、パリロンシャン芝2400メートル）の出走予定馬18頭（26日時点の想定）を発表した。天皇賞・春2着後、秋に備えたビザンチンドリーム（牡4＝坂口智、父エピファネイア）は7日に遠征初戦のフォワ賞を制し、本番に弾みをつけた。日本調教馬によるフォワ賞の勝利は1999年エルコンドルパサー、2012＆13年オルフェーヴル、21年ディープボンドに続き、4頭目となった。本番の凱旋