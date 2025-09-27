『事故物件探偵 』（山川まち：漫画、皆藤黒助：原作、世禕：キャラクター原案/一迅社）第12回【全12回】【漫画】『事故物件探偵』を第1回から読む建築学科に通う織家紗奈には、人には言えない秘密があった。それは、「幽霊」が見えること。憧れの建築士・天木悟の講義に参加するも幽霊のせいで台無しに。落ち込んでいたところ「君は見える人だろう？」と、天木から声をかけられ…。天木の誘いで、「事故物件調査」のバイト