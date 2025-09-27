＜西武1−4ソフトバンク＞◇27日◇ベルーナドームソフトバンクがパ・リーグ2連覇を達成した。小久保裕紀監督（53）は就任1年目から2年連続V。新人監督からの連覇は球団史上初の快挙となった。小久保監督の長女で、モデルでタレントの小久保春菜（26）も父のリーグ連覇を祝福し、日刊スポーツに喜びのコメントを寄せた。◇◇◇応援ありがとうございます。優勝できてうれしいです。父とは、直接野球の話はしません