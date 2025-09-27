ソフトバンクは２７日の西武戦（ベルーナ）に４―１で逆転勝ちを収め、２年連続２１度目となるリーグ優勝を決めた。勝って優勝を決める。そんなナインの思いがにじみ出た試合だった。初回に１点を先制されたが、２回には二死一、二塁から野村に適時打が飛び出し同点。そしておいしいところを持っていったのは背番号２４だった。５回、一死一、二塁で打席に立った栗原。高橋の浮いた変化球をとらえると、打球は中堅手の頭上を越