パ５位の西武は２７日のソフトバンク戦（ベルーナ）に１―４と敗れ、連敗。借金は今季最大１２となり、２０１７年以来、８年ぶりに本拠地でホークスの胴上げを見せつけられた。初回、西武は相手先発・有原から西川、滝沢、渡部聖の３連打で幸先よく１点を先制した。一方で先発した高橋光成投手（２８）は直後の２回に野村勇の適時打で同点に追いつかれると、５回一死一、二塁のピンチを背負い栗原に中越えフェンス直撃の２点