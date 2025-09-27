日本ハムは２７日、ロッテ（ＺＯＺＯマリン）と対戦し、２―０で勝利。連勝を飾った。２回一死無走者から清宮幸の１２号ソロで先制。１点リードの３回無死二、三塁では矢沢が相手先発・種市から右前適時打を放ち、追加点を奪った。投げては先発・達孝太投手（２１）が立ち上がりからロッテ打線を翻弄。打たせて取る投球で凡打の山を築き得点を許さず。９回６安打無失点のプロ初完封勝利で、今季８勝目（２敗）を飾り、新人王