『リストルージュ』（灯晴ほく/秋田書店）第4回【全13回】【漫画】『リストルージュ』を第1回から読むこの世界にたった10人しかいない人間は絶滅危惧種。キメラ族が人間を食べ続けた結果、その数が激減してしまったことから、キメラ族は人間の絶滅を防ぐために保護し大切に育てていた。ある日、キメラ族の少年が世話役を任されていた人間の少女に結婚話が舞い込む。周囲は盛り上がるが、世話役の少年は人間の少女と一緒に過ごすう