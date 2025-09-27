◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３２節神戸２―１清水（２７日・ノエビアスタジアム神戸）Ｊ１の神戸が１点ビハインドを後半にひっくり返して勝ち点３をつかんだ。前半４０分に４試合ぶりに失点を許し、先制された。１点を追って始まった後半からは、ＭＦ武藤嘉紀を投入。さらに迫力を増した攻撃を展開する。すると同２０分、左サイドからのクロスからのシュートは一度ＧＫにはじかれるが、右サイドで回収したＦＷ大迫勇也が右足