◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ８―９巨人（２７日・横浜スタジアム）巨人・オコエ瑠偉外野手が大逆転勝利に貢献した。５点を追う７回１死一、三塁から代打で登場し、ＤｅＮＡの３番手・佐々木千隼から左前タイムリー。この一打から終盤３イニングで一挙８得点と打線が息を吹き返した。前日２６日は右翼からの悪送球が決勝の適時失策に。「練習の時も、なかなか切り替えられなかった」と一夜明けても責任を感じていたが「チ