タレントの渡辺美奈代が手作りのパスタ料理を披露し、反響を呼んでいる。渡辺は２７日、自身のインスタグラムを更新。「夜ごはんフレッシュトマト、バジルを使ってパスタ」と記し、トマトから作るパスタと、ねぎダレのポークシテーの家族ごはんの写真をアップした。この投稿には、「美味しそう」「レストランみたいに綺麗です」「流石！美奈代さんです素敵過ぎます」などのコメントが寄せられた。