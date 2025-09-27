◆パ・リーグロッテ０―２日本ハム（２７日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・種市篤暉投手が先発して９回１２８球を投げて４安打、１５奪三振、２失点の力投も実らずに８敗目を喫した。１５奪三振は自己最多で、球団では１９８８年の園川一美に並び歴代３位。同１位は１９奪三振の佐々木朗希（２０２２年）、２位は１６奪三振の村田兆治（１９７９年）となっている。種市は「真っすぐは良かったので、よりフォークが生きたかなと