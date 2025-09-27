プロ野球で２年連続のパ・リーグ優勝を遂げたソフトバンクを、芸能界の鷹党も祝福した。３人組フォークグループ「海援隊」で俳優の武田鉄矢（福岡出身）は２６日、スポーツ報知などにコメントを寄せた。武田は「乱世とは戦国時代のこと。しかし、野球界はまことに乱パ。厳しい戦いの連続でした」と回顧。「今年こそ、すっきりと天下統一を願い、祈ります。小久保監督、おめでとう。そして、ありがとう」と５年ぶりの日本一奪還