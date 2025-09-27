◆パ・リーグロッテ０―２日本ハム（２７日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）日本ハムの新庄剛志監督がプロ初完封の達を大絶賛した。９回６安打５奪三振の２１歳に「完封はでかいね。新人王は一人しかなれないので僕はなんとか。本人はあんまりこだわってないかもしれないけど」と、プロ４年目で新人王の資格を持つ右腕に期待を寄せた。日本ハム勝利の試合後、ソフトバンクが連覇を決め、優勝は逃したが、指揮官はその事実に一切触