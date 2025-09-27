ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・つばきファクトリーの元リーダーで女優の山岸理子（26）が、26日、自身のインスタグラムを更新し、約2年ぶり4冊目となる写真集「君しか知らない」（11月19日発売、オデッセー出版）のオフショットなどを公開した。 【写真】あざとメガネしゃがみポーズでナマ美脚も披露 真っ暗な砂浜で照明に映し出される妖艶な姿、オーバӦ