「西武１−４ソフトバンク」（２７日、ベルーナドーム）ソフトバンクが２年連続２１度目のリーグ優勝（前身の南海、ダイエー時代を含む）。日本ハムとのマッチレースを制し、２連覇を達成した。開幕７試合で６敗とまさかの出遅れから立て直すと、夏場からは日本ハムとのマッチレースとなった。優勝監督インタビューで小久保裕紀監督は「新庄監督率いる日本ハムが強くて。本当に最後の最後までパ・リーグを盛り上げるという思