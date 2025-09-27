スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第32話「電撃破局!?ナイフとケークの大喧嘩」が28日に放送される。【動画】【ゴジュウジャー】第32話「電撃破局!?ナイフとケークの大喧嘩」予告いつもラブラブなMr.シャイニングナイフ＆Mrs.スイートケークが、夫婦げんかをして別れると言い出した！しかし、一心同体のナイフ＆ケークは、別れたくても離れられない。吠（冬野