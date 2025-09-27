令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase4「奪う」が28日に放送される。【動画】【仮面ライダーゼッツ】Case4「奪う」予告莫（今井竜太郎）は、ある結婚式のリハーサルで花嫁の父であるVIPを警護する夢を見る。そこへ花嫁・みゆき（入来茉里）を略奪しようと男（サトウヒロキ）が現れた。莫の警護で事なきを得るが、男が悪夢の夢主なのか？夢の中で迎えた結婚式当日、警備をす