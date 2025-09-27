【ニューヨーク＝小林泰裕】米ＮＰＯの「チャイナ・レーバー・ウオッチ」は２５日、米アップルの人気スマートフォン「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）」の中国の製造工場で、労働者が過酷な環境下に置かれていると指摘する報告書を発表した。中国の法律に違反している可能性があるという。報告書によると、アップルから製造を受託する台湾の鴻海（ホンハイ）精密工業が運営する中国内陸部・河南省鄭州市の工場で、残業代の未払い