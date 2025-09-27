プロ野球パ・リーグで2連覇を果たし、胴上げされるソフトバンクの小久保裕紀監督＝27日、ベルーナドームプロ野球ソフトバンクが27日、パ・リーグ2連覇を果たした。埼玉県所沢市のベルーナドームで西武に4―1で勝ち、南海、ダイエー時代を合わせて21度目、1リーグ時代を含めれば23度目となる栄冠を手にした。今季は主力選手に故障が相次いで序盤は最下位と低迷したが、有原航平（33）ら4投手が2桁勝利と奮闘。2リーグ制となった