元オランダ代表FWバス・ドストが現役引退を決断した。オランダ代表として18試合に出場し、1得点を記録した36歳のドスト。身長196センチの大型ストライカーとしてゴールを量産してきたが、持病の心臓疾患を理由に、キャリアを終えると明かした。『HLN』が伝えた。ドストは2023-2024シーズン、日本代表FW小川航基らが所属するエールディビジのNECナイメヘンでプレーしていた。同じ大型のFWである小川にとっては最大のライバルだと思