◇パ・リーグソフトバンク―西武（2025年9月27日ベルーナD）プロ野球のパ・リーグは27日、ソフトバンクが今季139試合目で2年連続23度目のリーグ優勝を決めた。通算23度は巨人の39度に次ぎ、西武に並び歴代2位タイ。小久保裕紀監督（53）はプロ野球4人目となる新人監督から2年連続となる制覇を果たした。ナインらの手によって、7度胴上げされた小久保監督は序盤は主力の故障が響き、5月3日まで最下位という異例のシーズ