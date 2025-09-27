TBSテレビ、U-NEXT、TBS傘下のTHE SEVENは27日、3社で初タッグを組み、大型ドラマプロジェクト「TBS×U-NEXT×THE SEVEN グローバルプロジェクト」を始動することを発表した。【別カット】『ザ・ロイヤルファミリー』緑のターフに立つ妻夫木聡本プロジェクトは、ドラマ史上かつてない大規模スケールで贈る“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”。世界的にも高い注目を受けるジャパンカルチャーである“時